На Черкащині співробітник ТЦК закликав “денацифікувати” Україну

За матеріалами СБУ області засудили посадовця територіального центру комплектування Черкащини, який агітував підтримувати політику Росії та планував сприяти росіянам у війні проти України у разі захоплення регіону.

Також засуджений закликав “денацифікувати” Україну та знищити “бандерівців”, повідомляє СБУ.

Викрили співробітника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контррозвідники СБУ у 2022 році:

“Від початку повномасштабного вторгнення посадовець активно агітував підтримувати політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Також закликав «денацифікувати» Україну та знищити «бандерівців». Свої проросійські погляди наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Крім цього, він заперечував причетність росіян до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян”, — розповіла речниця.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав експосадовця винним за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України та призначив покарання – два роки позбавлення волі:

“Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного прихильника прокремлівського режиму, який заперечував збройну агресію РФ. За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі”, — пояснила речниця.

Черкаський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.