На Черкащині СБУ затримала російського агента, який вишукував позиції ППО

У Черкасах СБУ затримала ще одного російського агента, який розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони.

Потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ, розповіли у СБУ.

“Щоб отримати розвіддані, ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав “швидких грошей” на Телеграм-каналах.

За завданням окупантів фігурант об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також втемну випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими”, – йдеться у повідомленні.

Затримали ворожого агента “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці затримання у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.