На Черкащині намагалися підірвати сім’ї волонтерів

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли замаху на сім’ю волонтерів на Черкащині. Жертвами стали очільниця благодійного фонду, який підтримує Сили оборони, та її чоловік — демобілізований військовий ЗСУ, важко поранений на фронті.

Як повідомили в СБУ, в результаті спецоперації було нейтралізовано злочинну групу, яка намагалася підірвати волонтерів у їхньому будинку за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Мотивом замаху стала нібито відмова потерпілих оплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.

Зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які були оснащені порохом, гайками та запальними шнурами. Планувалося кинути вибухівку в спальню, де мали відпочивати волонтери.

Під час обшуків у підозрюваних було вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Зловмисники перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.