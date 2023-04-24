На Буковині спалили церкву

Сьогодні вранці, 24 квітня, до поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Мілієво Вижницького району Чернівецької області.

Як повідомили в поліції, правоохоронці попередньо з’ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.

Співробітники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень.