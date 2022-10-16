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На блок-пості у Василівці росіяни утримують тисячі людей

16 Жовтня 2022 15:14
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За 2,5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто з кількох тисяч бажаючих покинути анексовані частини Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Окупанти змушують людей тижнями очікувати в черзі, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Люди у відчаї, днями і ночами живуть в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками. Багато просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому, в надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний «рускій мір».

10 жовтня на блок-посту очікувало в черзі понад 4000 авто.


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