Економіка

На благодійному аукціоні у Варшаві виставлять російське військове спорядження

12 Квітня 2023 12:46
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аукціон

У п’ятницю, 14 квітня, в аукціонному домі Mercari Polonia у Варшаві відбудеться аукціон російської техніки, переважно захопленої 93-ю механізованою бригадою «Холодний Яр» під час війни в Україні, передає Польське Радіо. Виручені кошти будуть передані до фонду Cor Ignis — їх призначать, зокрема, на терапевтичну допомогу українським дітям.

Також на аукціоні будуть виставлені предмети, що знаходилися на озброєнні Збройних сил України, передані українською стороною.

Участь у події можна буде взяти не лише стаціонарно, а й в онлайн-режимі через платформу OneBid або по телефону, попередньо зареєструвавшись.

На продаж будуть виставлені, зокрема, російські бронежилети, військові сорочки, протигази, шоломи та клаптики прапору РФ.

Також можна буде придбати російський продовольчий пайок, знайдений у військовій техніці солдатів «другої армії світу», відбитої на початку вересня 2022 року поблизу Харкова у результаті контрнаступу українських військ.

На аукціон буде виставлено й польський шолом, надісланий минулого року в рамках польської гуманітарної допомоги Україні, та прилад нічного бачення для бронетехніки ЗС РФ, знайдений у російському бронетранспортері МТ-ЛБ, залишеному росіянами під Бахмутом.


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