На більшій частині України в п’ятницю очікуються опади

У п’ятницю, 19 січня, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях України очікуються дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

На крайньому півдні України в п’ятницю вдень прогнозується до 12°. На решті території помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значний, удень у північній частині невеликі опади; температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу, в центральних областях 0-5° тепла.

Вітер в Україні південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, уночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця.

У Києві на 19 січня прогнозується вночі помірний, удень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

У суботу, 20 січня, вночі в Україні, крім західної частини, вдень у південно-східних та північно-західних областях сніг (на південному сході вдень із дощем); на решті території без опадів. У південних і східних областях подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у південних, східних областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, у західних областях близько 0°; у Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.