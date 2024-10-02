Суспільство

На Батьківщину повернули ще 4 дітей
2 Жовтня 2024 18:17
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діти, окупація
Ілюстративне фото з відкритих джеред

З окупації вдалось повернути ще чотирьох дітей від 3 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування.

Про це у Телеграмі повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні маю гарну новину – на підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох наших громадян», – ідеться у повідомленні. 

Повідомляється, що повернулось два хлопчики та дві дівчинки, віком від 3 до 17 років. Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик перебуватиме під опікою дідуся.

Повернутися на Батьківщину дітям допомогли Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та благодійна організація «Save Ukraine».


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