На Бахмутському напрямку росія зосередила 52 тисячі військових

На Бахмутському напрямку перебувають 52 тисячі російських окупантів, а загалом на східному фронті Росія зосередила близько 150 тисяч своїх військових. Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

“52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше ніж 120 систем реактивного залпового вогню”, – сказав він.

Також речник наголосив, що всього на Східному напрямку ворог зосередив близько 150 тисячі окупантів.

“Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і близько 600 систем РСЗВ. Потужне угруповування, але ми не даємо прорвати нашу оборону і продовжуємо рухатися вперед з меншими втратами”, – додав Євлаш.