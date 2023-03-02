На авіазаводі в Ульяновську вибухнув військовий літак

Військово-транспортний літак вибухнув під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську, загинула людина. Повітряне судно зруйнувалося просто в ангарі, пахне “База”.

“НП сталася на авіаційному заводі ПАТ «ІЛ-Авіастар». Там за допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака Іл-76 МД. У цей момент відбулася розгерметизація і корпус повітряного судна зруйнувався”, – йдеться у повідомленні.

Шестеро працівників підприємства у результаті постраждали. Один із них помер від отриманих травм.