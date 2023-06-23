Китай повністю виключив Росію із спільного проекту літака CR929

Запущений у 2017 році спільно з Китаєм проект широкофюзеляжного лайнера CR929, який мав стати першим для Росії з часів СРСР, продовжиться без російської участі. Про це повідомляє The Air Current.

Раніше повідомлялося, що доля проекту незрозуміла, оскільки Китай хоче позбавити Росію прибутку на китайському ринку, залишивши їй лише 70% від інших ринків, де доведеться конкурувати з Airbus і Boeing.

Росія пропонувала своїх виробників запчастин, проте Китай був зацікавлений у західних постачальниках, які здатні забезпечити більшу надійність під час польотів до США та Європи.

Наприкінці червня 2022 року віце-прем’єр Юрій Борисов розповів про скорочення участі Росії в проекті створення літака CR929: “Китай дедалі менше зацікавлений у наших послугах”.

Президент Росії Володимир Путін підписав угоду про кооперацію з Китаєм щодо створення нового літака CR929 у 2014 році під час візиту до Пекіна. Це найбільша угода між Китаєм та Росією у галузі авіації. Його вартість оцінювалася у 50 мільярдів доларів.

Проект розробляється “Об’єднаною авіабудівною корпорацією” та “Комерційною авіаційною корпорацією Китаю”. Перший політ CR929 запланований на 2025 рік, а введення моделі в експлуатацію – 2028-го.

У рамках санкцій у відповідь на російське військове вторгнення в Україну Євросоюз заборонив постачання до Росії літаків та запчастин, а також їхнє технічне обслуговування та страхування. США обмежили експорт товарів авіагалузі та ввели санкції щодо лайнерів російських авіакомпаній.