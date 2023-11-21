На аукціоні продають листи Наполеона про Москву у вогні

Одинадцять листів французького імператора Наполеона І Бонапарта з російської кампанії, включно з депешами з Кремля, були виставлені на продаж після аукціону, на якому продали його капелюх за 2,1 мільйона доларів.

Про це повідомляє Yahoo News.

В одному з листів, від 18 вересня 1812 року, йдеться, що Наполеон прибув у Москву і побачив, що місто майже знищене вогнем через політику “випаленої землі”, яку тоді провадили росіяни.

“Сьогодні я оглянув головні квартали. Це було захопливе місто; я кажу «було», тому що сьогодні більше як половина знищена вогнем”, — пише французький імператор.

В іншому листі, від 20 жовтня 1812 року, Наполеон обіцяє зруйнувати Кремль, який на той час був одночасно імператорським палацом і військовою фортецею. Невдовзі це частково відбулося. Цей лист наразі не продається, адже був проданий за 187 500 євро на французькому аукціоні у 2012 році.

В іншому листі, який продається за 58 300 доларів, Наполеон пише про запаси алкоголю в місті:

“Ми знайшли підвали, повні вина та eau de vie (лікеру), які будуть нам дуже потрібні”, — пише він.

Президент філадельфійської дилерської компанії з історичних паперів Raab Collection Натан Рааб, який займається продажем листів, сказав, що “лист із Москви настільки рідкісний, що це просто надзвичайно”.

“Наполеон — це фігура, яка викликає величезне захоплення американців. Його сприймають як сильного керівника. Але його спадщина не чорна чи біла, вона сіра”, — додав він.