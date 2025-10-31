МЗС закликало українців у Танзанії до підвищеної пильності: країну сколихнули протести та комендантська година

У зв’язку з масштабними протестними акціями у містах Дар‑ес‑Салам, Аруша, Мбея, Моші та загостренням безпекової ситуації в Танзанія, у тому числі через введену в столиці країни комендантську годину, Міністерство закордонних справ України закликає громадян України бути обережними й уникати ризикованих зон.

За повідомленням МЗС, ситуація стала критичною після загальнонаціональних протестів, що почалися після спірних президентських виборів 29 жовтня 2025 року. Протестувальники звинувачують владу в недопуску ключових опозиційних політиків до участі у виборах, і рух поширився по країні. У містах Дар-ес-Салам і Аруша силовики застосовували сльозогінний газ і стрілянину по демонстрантах. З анонімних джерел надходять повідомлення про кілька загиблих та масштабне блокування інтернету.

МЗС рекомендує українцям зберігати підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, особливо у районах, де відбуваються чи можуть відбутися протестні акції, обмежити пересування містом, залишатися у безпечних місцях проживання та не брати участі у масових заходах. У разі введення комендантської години слід суворо дотримуватися встановлених обмежень.

Також дипломатичне відомство нагадує про необхідність неухильного виконання вказівок поліції Танзанії та інших органів, що стосуються громадського порядку. У разі надзвичайної ситуації або загрози життю громадянам України потрібно звертатися до найближчого дипломатичного представництва: