МЗС України різко відреагувало на заяви Фіцо, назвавши їх образливими і небезпечними

Міністерство закордонних справ України заявило, що на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії словацький прем’єр Роберт Фіцо «так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення», а також не усвідомлює небезпеки, яку несе загравання з Москвою. У відомстві наголосили, що глава уряду країни-члена Європейського Союзу дозволяє собі образливу риторику щодо України та її народу, та застерегли його від використання «фольклорних алегорій».

«Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу», — підкреслили у МЗС.

У відомстві також звернули увагу, що заяви Фіцо «дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги», які демонструє народ Словаччини щодо України. Відтак, наголосили в МЗС, такими словами прем’єр ображає й власний народ.

Напередодні Фіцо, коментуючи майбутню зустріч президентів Росії та США, використав алегорію зі слонами. Він згадав «стару африканську істину», заявивши, що незалежно від результатів зустрічі «трава завжди страждає», маючи на увазі, що Україна постраждає від будь-якого розвитку подій.

«Пам’ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи б’ються слони, чи займаються сексом, трава завжди страждає. Як би не закінчилася зустріч слонів 15 серпня, трава постраждає — у цьому випадку Україна», — сказав Фіцо.