Політика

МЗС прокоментувало слова Путіна про єврейське походження президента України

5 Вересня 2023 19:41
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зеленський, мзс, путін

У Міністерстві закордонних справ вважають, що кремлівського диктатора Владіміра Путіна зациклило на походженні українського президента, що свідчить про його “глибоко укорінений антисемітизм”.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Таким чином дипломат прокоментував заяву Путіна від 5 вересня, в якій він пов’язав єврейське походження Зеленського із героїзацією нацизму.

“Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт.

Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою”.


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