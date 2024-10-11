МЗС назвало маніпулятивними публікації в ЗМІ про готовність України до територіальних поступок

Міністерство закордонних справ України спростувало та назвало маніпулятивними публікації в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України територіальних поступок.

“Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів”, – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

У заяві наголошується, що метою України є не фіктивний, а всеосяжний, справедливий та сталий мир, який гарантуватиме безпеку для українського народу, забезпечить відповідальність РФ за злочини та унеможливить повторення агресії.