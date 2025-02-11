МЗС Ізраїлю попередило ізраїльтян із російським громадянством, що під час поїздок до РФ їх можуть мобілізувати

МЗС Ізраїлю опублікувало на своєму сайті нагадування громадянам Ізраїлю, які також мають громадянство РФ, що в разі поїздок у Росію влада розглядатиме їх виключно як російських громадян.

У зверненні окремо наголошується, що люди з подвійним громадянством у РФ підпадають під російські закони щодо призову в армію, а також вимог до в’їзду і виїзду країни.

У МЗС Ізраїлю також заявили, що в’їхати в Росію людина з подвійним громадянством зможе і за відсутності російського закордонного паспорта, а виїхати за її межі – вже не зможе.