Суспільство

МЗС Ізраїлю попередило ізраїльтян із російським громадянством, що під час поїздок до РФ їх можуть мобілізувати
11 Лютого 2025 18:45
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Ілюстративне фото / 29.ru
Ілюстративне фото / 29.ru

МЗС Ізраїлю опублікувало на своєму сайті нагадування громадянам Ізраїлю, які також мають громадянство РФ, що в разі поїздок у Росію влада розглядатиме їх виключно як російських громадян.

У зверненні окремо наголошується, що люди з подвійним громадянством у РФ підпадають під російські закони щодо призову в армію, а також вимог до в’їзду і виїзду країни.

У МЗС Ізраїлю також заявили, що в’їхати в Росію людина з подвійним громадянством зможе і за відсутності російського закордонного паспорта, а виїхати за її межі – вже не зможе.


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