Миколі Харківському оголосили вирок у смертельній ДТП

29 листопада Червонозаводський суд Харкова засудив Миколу Харківського до восьми років позбавлення волі за смертельну ДТП, що сталася 26 жовтня 2021 року на проспекті Аерокосмічному. Також йому заборонено керувати транспортними засобами протягом трьох років.

Окрім цього, Харківський зобов’язаний виплатити по одному мільйону гривень кожному з двох дітей загиблого водія, повідомляє “Суспільне”.

На момент аварії Миколі Харківському було 16 років. Він керував автомобілем “Інфініті”, що належав його батькові. У машині перебували ще троє пасажирів, які отримали травми.

Автівка Харківського на перехресті проспекту Аерокосмічного та вулиці Одеської рухалася зі швидкістю 180 км/год і врізалася у “Шевроле Авео”. За кермом останнього був 58-річний Ігор Носов, який загинув на місці.

Після скоєння аварії Харківський перебував під вартою і визнав свою вину.

Через активні бойові дії у 2022 році розгляд справи перенесли з Харкова до Полтави. Проте у 2023 році Верховний Суд вирішив повернути слухання до Харкова.

Судовий процес по суті розпочався 23 червня 2023 року і завершився винесенням вироку 29 листопада.