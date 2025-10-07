Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізоване постачання прісної води — Кулеба

У Миколаєві вперше за понад три роки відновлено централізоване постачання прісної води. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Миколаєві запрацював новий водогін: прісна вода знову надходить до споживачів / Фото: Олексій Кулеба

Після того як російські війська у 2022 році підірвали магістральний водогін «Дніпро — Миколаїв», понад пів мільйона мешканців міста залишилися без стабільного водопостачання. Протягом трьох років миколаївці змушені були користуватися солоною або технічною водою.

«Щоб повернути людям доступ до прісної води, ми побудували новий водогін — надскладний інфраструктурний проєкт. Повністю зведено трубопровід довжиною 136 км, у дві нитки по 67,9 км кожна. Готові насосні станції, система пройшла тестове заповнення, і від сьогодні прісна вода надходить до споживачів», — повідомив Кулеба.

За його словами, система максимально захищена від обстрілів: кабельні лінії прокладено під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори та сучасне обладнання.