Ми зараз не маємо такої сили, щоб відкинути росіян на кордони 1991 року, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Fox News заявив, що наразі Україна не має достатньої військової сили для повернення своїх територій у межах кордонів 1991 року. Водночас він підкреслив, що юридично Україна ніколи не визнає окупацію будь-яких своїх земель, включно з Кримом.

“Ми не можемо прийняти окупацію територій, захоплених Росією у 2014 році. Проте ми усвідомлюємо, що поки що не маємо достатньої сили, щоб відкинути Путіна до кордонів 1991 року,” — зазначив Зеленський.

Водночас на питання журналіста про те, чи готова Україна відмовитися від Криму для мирної угоди, президент наголосив, що Київ готовий повернути півострів у дипломатичний спосіб.

“Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму… Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом”, — заявив він.