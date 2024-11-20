Політика

Ми зараз не маємо такої сили, щоб відкинути росіян на кордони 1991 року, – Зеленський
20 Листопада 2024 20:41
читать на русском →
війна, зеленська
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Fox News заявив, що наразі Україна не має достатньої військової сили для повернення своїх територій у межах кордонів 1991 року. Водночас він підкреслив, що юридично Україна ніколи не визнає окупацію будь-яких своїх земель, включно з Кримом. 

“Ми не можемо прийняти окупацію територій, захоплених Росією у 2014 році. Проте ми усвідомлюємо, що поки що не маємо достатньої сили, щоб відкинути Путіна до кордонів 1991 року,” — зазначив Зеленський. 

Водночас на питання журналіста про те, чи готова Україна відмовитися від Криму для мирної угоди, президент наголосив, що Київ готовий повернути півострів у дипломатичний спосіб.

“Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму… Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом”, — заявив він.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Листопада 2024 21:43

The Financial Times: Україна обстрілює Росію британськими ракетами Storm Shadow
20 Листопада 2024 21:23

Посольство США у Києві відновлює свою роботу
20 Листопада 2024 20:41

Ми зараз не маємо такої сили, щоб відкинути росіян на кордони 1991 року, – Зеленський
20 Листопада 2024 20:02

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з артилерією, бронетехнікою та ППО
20 Листопада 2024 18:45

Росіяни розстріляли українських полонених на Покровському та Курському напрямках
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки