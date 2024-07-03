Політика

“Ми залишаємось відданими підтримці України настільки, наскільки зможемо” – новий міністр оборони Нідерландів
3 Липня 2024 09:20
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Новий міністр оборони Нідерландів запевнив у збереженні підтримки України.

Про це заявив в офіційному X (Twitter) міністр оборони Рубен Брекельманс. 

Твіт Брекельманса став відповіддю на привітання з призначенням на посаду від українського міністра оборони Рустема Умєрова.

“Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, і так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об’єднані у рішучості повернути в Україну мир і безпеку”, – написав Рубен Брекельманс.

Він додав, що очікує зміцнення співпраці та чекатиме зустрічі з Умєровим. 

Міністр оборони Рубен Брекельманс, нагадаємо, є представником ліберальної політисили попереднього прем’єра Марка Рютте VVD. 


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