“Ми залишаємось відданими підтримці України настільки, наскільки зможемо” – новий міністр оборони Нідерландів

Новий міністр оборони Нідерландів запевнив у збереженні підтримки України.
Про це заявив в офіційному X (Twitter) міністр оборони Рубен Брекельманс.
Твіт Брекельманса став відповіддю на привітання з призначенням на посаду від українського міністра оборони Рустема Умєрова.
“Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, і так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об’єднані у рішучості повернути в Україну мир і безпеку”, – написав Рубен Брекельманс.
Він додав, що очікує зміцнення співпраці та чекатиме зустрічі з Умєровим.
Міністр оборони Рубен Брекельманс, нагадаємо, є представником ліберальної політисили попереднього прем’єра Марка Рютте VVD.