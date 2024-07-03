“Ми залишаємось відданими підтримці України настільки, наскільки зможемо” – новий міністр оборони Нідерландів

Новий міністр оборони Нідерландів запевнив у збереженні підтримки України.

Про це заявив в офіційному X (Twitter) міністр оборони Рубен Брекельманс.

Твіт Брекельманса став відповіддю на привітання з призначенням на посаду від українського міністра оборони Рустема Умєрова.

“Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, і так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об’єднані у рішучості повернути в Україну мир і безпеку”, – написав Рубен Брекельманс.

Він додав, що очікує зміцнення співпраці та чекатиме зустрічі з Умєровим.

Міністр оборони Рубен Брекельманс, нагадаємо, є представником ліберальної політисили попереднього прем’єра Марка Рютте VVD.