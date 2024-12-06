“Ми пропонували Асаду разом вирішити долю Сирії”. Ердоган про наступ повстанців на Дамаск

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував ситуацію в Сирії, де угруповання на чолі з “Хайят Тахрір аш-Шам” ведуть наступ проти урядових сил Башара Асада.

Він охарактеризував військову операцію, під час якої повстанці вже зайняли міста Ідліб, Алеппо і Хама, як “марш опозиції”.

“Ідліб, Хама, Хомс, і, звичайно ж, метою є Дамаск. Марш опозиції триває. Ми сподіваємося, що цей марш у Сирії продовжиться без пригод і проблем”, – цитує слова Ердогана агентство “Анадолу”.

Турецький лідер також додав, що звертався до президента Сирії Башара Асада з пропозицією врегулювати ситуацію, але не отримав позитивної відповіді.

“Ми зателефонували Асаду. Ми сказали: “Давайте визначимо майбутнє Сирії разом”. На жаль, ми не отримали позитивної відповіді з цього питання”, – заявив Ердоган.