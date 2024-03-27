“Ми повинні створити більше стратегічних труднощів для Росії”, – глава МЗС Швеції

Очільник міністерства закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом сказав, що першим пріоритетом має бути припинення агресії РФ проти України. Для цього країни НАТО мають створити більше стратегічних труднощів для країни-агресора.

Про це пише Euractiv.

“Ми повинні зрозуміти, що Росія – це сусід, який поводиться безвідповідально, який залякує світ безвідповідальними ядерними погрозами і ідеєю відтворення своєї колишньої імперії за рахунок незалежних суверенних держав…Ми повинні покласти цьому край. Ми повинні створити більше стратегічних труднощів для Росії”.

За його словами, першим пріоритетом має бути припинення агресії РФ проти України, де, на думку очільника МЗС Швеції, Альянс робить недостатньо.

Як зазначає видання, коментарі шведського міністра частково перегукуються з нещодавніми заявами президента Франції Емманюеля Макрона, який закликав до “стратегічної невизначеності” щодо Росії і натякнув на можливість введення західних військ в Україну, що викликало суперечки серед західних союзників.

Біллстрьом заявив, що ідея Макрона була б занадто сміливою для Швеції, яка вступила до НАТО лише в березні.

“Що стосується французької пропозиції тренувати український персонал на українській землі, то для Швеції це не обговорюється”, – зазначив, натякнувши, що Стокгольм вважає розгортання дебатів навколо коментарів Макрона несвоєчасним.

Водночас глава МЗС Швеції підкреслив, що “не всі країни розуміють, наскільки терміново потрібно діяти” у припиненні російської агресії проти України.

“Ці країни повинні зрозуміти, що конфлікт є, і що ми повинні мати з ним справу. НАТО робить недостатньо для України”, – сказав Біллстрьом, додавши, що збройні сили України потребують “більше майже всього”.

За його словами, надання Україні більшої кількості військової техніки “не є питанням промислового потенціалу”, а “зводиться до політичного лідерства і політичної волі”.