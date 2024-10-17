Політика

“Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю” – Зеленський
17 Жовтня 2024 20:21
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зеленський, ядерна зброя
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не веде підготовку до створення ядерної зброї.

Про це повідомив Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

“Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн-підписантів (на той час включно з Росією, Китаєм, США) матиме гарантії безпеки, територіальної цілісності і суверенності. Це означає, що ми віддали ядерну зброю. І ці люди. Які тоді були партнерами, повинні були нам надати гарантії безпеки”.

Президент нагадав, що Будапештський меморандум не вберіг Україну від повномасштабного вторгнення РФ, тому він сподівається на НАТО.


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