“Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не веде підготовку до створення ядерної зброї.

Про це повідомив Зеленський на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

“Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємось створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн-підписантів (на той час включно з Росією, Китаєм, США) матиме гарантії безпеки, територіальної цілісності і суверенності. Це означає, що ми віддали ядерну зброю. І ці люди. Які тоді були партнерами, повинні були нам надати гарантії безпеки”.

Президент нагадав, що Будапештський меморандум не вберіг Україну від повномасштабного вторгнення РФ, тому він сподівається на НАТО.