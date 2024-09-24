“Ми не можемо втомлюватися”: Байден виступив на Генасамблеї ООН

Джо Байден 24 вересня востаннє виступив на Генасамблеї ООН як президент США.

Під час виступу Байден заявив, що не можна втомлюватися від України, потрібно підтримувати її до здобуття справедливого і тривалого миру, передає Голос Америки.

“Коли Росія вдерлася в Україну, ми могли б стояти осторонь і просто висловлювати протест. Але ми з віцепрезиденткою Гарріс розуміли, що це було атакою на все, що ця інституція (ООН) має відстоювати. І тому, за мого керівництва, Америка відповіла на виклик, забезпечивши величезну безпекову, економічну та гуманітарну допомогу”, – сказав президент із трибуни ООН.

Він додав, що до цих зусиль приєднались союзники і партнери по НАТО, загалом понад 50 країн, “але найголовніше – на виклик відповів український народ”.

Байден підкреслив: “Війна Путіна зазнала поразки в його основній меті: він хотів знищити Україну, але Україна досі вільна. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більше, сильніше, згуртованіше, ніж будь-коли, з двома новими членами – Фінляндією та Швецією”.

Президент наголосив, що зараз не час “опускати руки”. “Зараз у світу є інший вибір. Чи будемо ми продовжувати нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу, чи підемо, й агресія відновиться, а нація буде знищена? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися. Ми не можемо відводити очі, і ми не відмовимося від нашої підтримки України, допоки Україна не переможе і не досягне тривалого миру, основаного на Статуті ООН”.

Це четверте й останнє звернення Байдена до ГА ООН як лідера США. В цьому він підсумував свої досягнення на цій посаді та згадав про ключові історичні події у США та у світі, свідком яких він став протягом своєї політичної кар’єри як сенатор, віцепрезидент і зрештою 46-й глава Білого дому.