“Ми б хотіли почати контрнаступ раніше і для цього нам потрібна зброя” – Зеленський 

Президент України заявив, що контрнаступ України був “сповільнений” укріпленою російською обороною і він хотів би, щоб західні поставки зброї дозволили йому розпочати наступ “набагато раніше”.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

“Я вдячний США як лідерам нашої підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і для цього нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, то це буде йти повільніше”.

Зеленський сказав, що в деяких районах країни військові не можуть “навіть думати про початок” атак, тому що у них немає “відповідної зброї”.

Він додав, що складнощі на полі бою зараз призводять до того, що контрнаступ “сповільнюється”.

“Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі”.

Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що, хоча контрнаступ триває, головний удар ще попереду.

За словами президента, “чим пізніше ми почнемо, тим складніше нам буде”.

Він також ще раз наголосив на своєму проханні про винищувачі F-16: “Йдеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами. Йдеться лише про рівність. F-16 допомагають просуватися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко”.