МВС України оприлюднило шокуючі кадри порятунку людей з-під завалів у Краматорську

Сьогодні російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську на Донеччині. Внаслідок чого відбулося руйнування будинку. Під завалами були люди. З’явилися кадри порятунку постраждалих.

Відео оприлюднили в МВС України.

На кадрах видно, як з-під завалів рятувальники дістають постраждалу жінку. Вона була завалена камінням, металевими конструкціями та іншими частинами будинку. Проте, на щастя, врятувати місцеву мешканку вдалося.

“Вранці російські ракети зруйнували десятки осель, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов’янська. Внаслідок терористичного удару 2 людей загинуло, ще 2 осіб отримало поранення. Щирі співчуття близьким та рідним”, – розповіли в МВС.