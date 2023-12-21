МВС оголосило у розшук експрокурора Ільницького, який влаштував скандальне весілля у Львові

Міністерство внутрішніх справ України оголосило у розшук колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який влаштував скандальне весілля у Львові.

У МВС зазначили, що Ільницький зник 1 грудня 2023 року і переховується від органів досудового розслідування.

Ільницькому інкримінують за порушення статті 358 Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 1 — підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором;

ч. 3 — неправомірні дії з документами, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб;

ч. 4 — використання завідомо підробленого документа.

Йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

7 і 8 жовтня під Львовом святкували пишне весілля експрокурора і колишньої співробітниці ДБР — Ростислава Ільницького та Роксолани Москви. За даними ЗМІ, для заходу обрали п’ятизірковий комплекс Emily Resort, а гостей розважали українські зірки, зокрема ведучий Григорій Решетник, співачка Оля Полякова, співак Олександр Пономарьов, а також Дзідзьо.

У скільки обійшлося пишне святкування достовірно невідомо, проте очевидно, що воно було недешевим: лише двометровий торт, за оцінками кондитерів, коштував близько 100 тис. грн.