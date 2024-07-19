Економіка

МВФ змінив постійного представника в Україні
19 Липня 2024 12:24
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мвф
Ілюстративне фото / AP

Міжнародний валютний фонд призначив італійку Прісциллу Тоффано (Priscilla Toffano) постійним представником в Україні.

Про це повідомили в представництві МВФ в Україні. 

“З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ”, – зазначається в релізі.

Уточнюється, що Тоффано працює в МВФ з 2013 року.

“Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників”, – зазначив Фонд.

Як передає “Інтерфакс-Україна“, згідно з даними в LinkedIn, з вересня 2013 до травня 2023 року Тофано працювала в МВФ економістом, після чого була підвищена до старшого економіста. Також була стажистом-докторантом (PhD Intern) у 2011-2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії, а у 2017-2019 роках – запрошеним науковим співробітником Лондонської школи економіки (LSE).


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