МВФ вимагає від України внести поправки до Митного кодексу

Міжнародний валютний фонд додасть вимогу до України внести зміни до митного кодексу, щоб посилити боротьбу з корупцією.

Як пише Bloomberg, Києву необхідно привести митні операції у відповідність до законодавства Європейського союзу, зміцнити доброчесність персоналу і запровадити прозорий процес найму співробітників, заснований на заслугах, йдеться в пам’ятці вашингтонського кредитора, опублікованій у суботу.

Це охоплює процес відбору керівників із перевіркою доброчесності та значущою участю експертів із міжнародним досвідом, який має бути впроваджений до кінця жовтня.

Україна повинна продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, яка підриває її економіку з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році, щоб зберегти приплив мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги, в той час як країна вже третій рік бореться з повномасштабним вторгненням Росії.

Ефективні зусилля по боротьбі з корупцією також необхідні для потенційного вступу України до Європейського союзу і НАТО.

Меморандум МВФ додатково передбачає проведення першого в історії зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро України, відомого як НАБУ, незалежними аудиторами, обраними міжнародними партнерами, до кінця вересня.

“Зовнішній аудит НАБУ має бути завершено в найкоротші строки, а його результати використано для підвищення підзвітності та операційної ефективності бюро”, – заявили у МВФ.

Інші заходи, які необхідно реалізувати київському уряду, включають:

Зміцнення кримінально-процесуального кодексу, створення нового вищого адміністративного суду.

Найближчі заходи податкової політики мають бути спрямовані на підвищення доходів від акцизів, подальше узгодження із законодавством ЄС – або загальними правами та обов’язками – і впорядкування податкових пільг, оскільки країні необхідно збільшити доходи бюджету.

Бюджет на 2025 рік потребуватиме реалізації заходів з мобілізації внутрішніх доходів для задоволення все ще високих потреб у видатках, посилення податкового адміністрування, зокрема в галузі митного контролю та дотримання податкового законодавства, а також просування реформ у сфері середньострокового бюджетування та управління державними інвестиціями.

Обережна лібералізація валютного контролю має й надалі давати змогу обмінному курсу України коригуватися і поглинати внутрішні та зовнішні шоки, що допоможе підтримати зовнішню стабільність.

МВФ бачить можливості для подальшого пом’якшення монетарної політики з огляду на “все ще високі реальні процентні ставки”.

Кредитор підвищив вимоги до центрального банку України щодо зберігання чистих резервів до 28,8 млрд доларів з 27,9 млрд доларів до кінця вересня. Це свідчить про те, що у центрального банку може бути менше можливостей для маневру під час проведення інтервенцій для підтримки гривні.

У п’ятницю виконавча рада МВФ схвалила виділення 2,2 млрд доларів з пакета допомоги Україні в розмірі 15,6 млрд доларів після того, як його місія оцінила політику Києва. Наступний, п’ятий, огляд української політики заплановано на вересень.