Економіка

МВФ вимагає підвищення тарифів на газ та світло для українців
30 Червня 2024 08:51
читать на русском →
мвф, тарифи
Логотип Міжнародного валютного фонду біля будівлі штаб-квартири у Вашингтоні, США / Фото Reuters

Уряд України оновив меморандум з Міжнародним валютним фондом, який надасть фінансову допомогу у розмірі 8 млрд доларів. У одному з пунктів домовленостей є зобов’язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення.

74 пункт меморандуму присвячений енергетичному сектору економіки. У ньому вказується, що енергетика дійсно сильно постраждала від російських ударів — втрачено теплову та гідрогенерацію. Орієнтовні збитки протягом весни 2024 року — 1 млрд доларів, вказали українські чиновники, йдеться у тексті документа, опублікованому на порталі фонду..

Серед іншого — планують збільшити тарифи на газ та електроенергію Це станеться не зараз, а після війни, йдеться у меморандумі. На яку саме суму буде зростання, не вказали, але пообіцяли захищати деякі категорії громадян.

“Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетиці потребуватиме, зокрема, відновлення та посилення конкуренції в гуртовій та роздрібній торгівлі на ринку газу. Крім того, щоб система була стійкою, це вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, з одночасним виділенням адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств”, — написано у документі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
30 Червня 2024 10:40

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом народу України
30 Червня 2024 10:19

З 1 липня кілька категорій українців втрачають право на відстрочку
30 Червня 2024 09:48

У Франції сьогодні відбудуться дострокові парламентські вибори
30 Червня 2024 09:16

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по Вільнянську
30 Червня 2024 08:51

МВФ вимагає підвищення тарифів на газ та світло для українців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки