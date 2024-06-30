МВФ вимагає підвищення тарифів на газ та світло для українців

Уряд України оновив меморандум з Міжнародним валютним фондом, який надасть фінансову допомогу у розмірі 8 млрд доларів. У одному з пунктів домовленостей є зобов’язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення.

74 пункт меморандуму присвячений енергетичному сектору економіки. У ньому вказується, що енергетика дійсно сильно постраждала від російських ударів — втрачено теплову та гідрогенерацію. Орієнтовні збитки протягом весни 2024 року — 1 млрд доларів, вказали українські чиновники, йдеться у тексті документа, опублікованому на порталі фонду..

Серед іншого — планують збільшити тарифи на газ та електроенергію Це станеться не зараз, а після війни, йдеться у меморандумі. На яку саме суму буде зростання, не вказали, але пообіцяли захищати деякі категорії громадян.

“Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетиці потребуватиме, зокрема, відновлення та посилення конкуренції в гуртовій та роздрібній торгівлі на ринку газу. Крім того, щоб система була стійкою, це вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, з одночасним виділенням адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств”, — написано у документі.