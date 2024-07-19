МВФ призначив нову представницю в Україні

Міжнародний валютний фонд повідомив про призначення нового очільника представництва установи в Україні. Нею стала Прішила Тофано, повідомило Радіо Свобода.

“Міжнародний валютний фонд призначив Прішилу Тофано своїм Постійним Представником в Україні. З 1 серпня цього року вона змінить у цій якості пана Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ”, — зазначено у повідомленні.

У Міжнародному валютному фонді додали, що зміна постійних представників — усталена практика для ротації співробітників. Згідно з довідкою установи, Тофано працює у фонді з 2013 року.