Економіка

МВФ надав Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки

14 Вересня 2022 08:54
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову із директором-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою 13 вересня.

«Дякував за виділені $1,4 мільярда додаткову підтримку. Обговорили майбутню співпрацю щодо зміцнення фінансової стабільності України», – прокоментував Зеленський у своєму твіттері.

Сама Георгієва назвала «відмінною» розмову з президентом України.

«Ми обговорили, як МВФ може надалі підтримувати Україну, і погодилися шукати шляхи наростити нашу фінансову та політичну взаємодію з Україною з використанням усіх доступних нам інструментів», – повідомила глава МВФ.


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