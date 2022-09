МВФ надав Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову із директором-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою 13 вересня.

«Дякував за виділені $1,4 мільярда додаткову підтримку. Обговорили майбутню співпрацю щодо зміцнення фінансової стабільності України», – прокоментував Зеленський у своєму твіттері.

Сама Георгієва назвала «відмінною» розмову з президентом України.

Excellent call with President @ZelenskyyUa. We discussed how @IMFNews can continue to back Ukraine and agreed to explore ways to ramp up our financial and policy engagement to 🇺🇦 using all tools available to us.