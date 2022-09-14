Економіка

МВФ надав Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову із директором-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою 13 вересня. «Дякував за виділені $1,4 мільярда додаткову підтримку. Обговорили майбутню співпрацю щодо зміцнення фінансової стабільності України», – прокоментував Зеленський у своєму твіттері. Сама Георгієва назвала «відмінною» розмову з президентом України. Excellent call with President @ZelenskyyUa. We discussed how @IMFNews can continue to back Ukraine and agreed to explore ways to ramp up our financial and policy engagement to 🇺🇦 using all tools available to us. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 13, 2022 «Ми обговорили, як МВФ може надалі підтримувати Україну, і погодилися шукати шляхи наростити нашу фінансову та політичну взаємодію з Україною з використанням усіх доступних нам інструментів», – повідомила глава МВФ. Поділитися:



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