Економіка

Борги українців за мікрокредитами з початку року зросли на 56%
27 Вересня 2024 16:07
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Понад 14,5 млрд грн заборгували українці мікрофінансовим організаціям станом на 1 липня 2024 року. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн, повідомила платформа для роботи з відкритими даними “Опендатабот”.

Так, в Україні уклали 3,9 млн кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн за перше півріччя 2024. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

У середньому за місяць укладають 657 тисяч мікрокредитних договорів. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 1,2 мільйона договорів на місяць — в 1,8 раза більше.

Середня сума кредиту зросла у 1,4 раза, якщо порівнювати з минулим роком, — до 6776 грн.

На платформі підрахували, що 62% кредитів видають на термін від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруть на 3+ роки.


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