FT: Очікується, що США внесуть до $20 млрд у рахунок кредиту G7 для України

США готові надати Україні до $20 млрд у рамках кредиту G7, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів, повідомили Financial Times три людини, знайомі з питанням.

Переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США в листопаді допомога Вашингтона Україні може бути припинена.

Країни G7 ведуть багатомісячні переговори про структуру кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, узгодженого в червні. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, після того як ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими протягом щонайменше трьох років.

Однак у п’ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам по G7, що Вашингтон надасть усю початкову суму, близько 20 млрд доларів. За їхніми словами, це буде можливо, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС – умова, якої вимагає Вашингтон.

За словами двох співрозмовників, очікується, що міністри фінансів країн G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, випустять заяву з розподілом і структурою кредиту.

Одна людина, знайома з перебігом переговорів, сказала, що остаточної угоди ще не досягнуто, і США все ще проводять консультації з членами Конгресу та Україною з приводу того, як буде погашатися кредит.

Минулого тижня ЄС схвалив свій власний внесок у кредит G7 у розмірі до 35 млрд євро. Більша частина заморожених активів російських центральних банків зберігається в цьому блоці і, як очікується, буде приносити близько 3 млрд євро прибутку на рік. Але ЄС доведеться внести меншу суму, якщо США нададуть усі 20 млрд доларів.

«Я думаю, важливо, щоб кожен вніс свою справедливу частку», – заявив у четвер президент Франції Еммануель Макрон.

Велика Британія, Канада і Японія мають намір надати решту кредиту в розмірі 50 млрд доларів.

Але оскільки Угорщина наклала вето на рішення про продовження режиму санкцій блоку проти Росії, ЄС не зміг задовольнити прохання Вашингтона надати більш довгострокові гарантії щодо схеми погашення кредиту.

Лідери ЄС, які зібралися в четвер у Брюсселі, зробили останню спробу переконати Орбана відмовитися від свого вето, але угорський лідер не відступив.