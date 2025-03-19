Росія вдарила дронами по Київщині та Сумщині: влучила в будинки та лікарню

Вночі 19 березня росіяни атакували Україну ударними БПЛА. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування у Київській та Сумській області.

Сумщина: близько 01:00 ворог атакував Краснопільську лікарню, БпЛА влучив у дах будівлі. Жертв немає, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Пожежа після удару по лікарні у Сумській області / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Київська область: у Бучанському районі поранено чоловіка, пошкоджено 9 приватних будинків, згоріли три таунхауси. У Бориспільському районі пошкоджено будинок, повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Також в Обухівському та Фастівському районах рятувальники загасили трав’яний настил.