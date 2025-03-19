Національний архів США оприлюднив документи про вбивство президента Кеннеді

США розсекретили фінальну частину урядових документів, пов’язаних із вбивством президента Джона Кеннеді в 1963 році. Ознайомитися з ними можна на сайті Національного архіву.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що у відкритий доступ мають викласти 80 тисяч сторінок у невідредагованому вигляді.

Згідно з указу, директор національної розвідки та генеральний прокурор впродовж 15 днів мали представити план “повного оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді”.

Під час своєї кампанії 2024 року Трамп пообіцяв розсекретити решту урядових документів про вбивство експрезидента, яке залишалося предметом суспільного інтересу протягом десятиліть після того, як Кеннеді вбили в Далласі в 1963 році.