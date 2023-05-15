Суспільство

Музей в Амстердамі скасовує термін “Російський авангард”

15 Травня 2023 21:58
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музей

Художній музей Стеделейк в Амстердамі, який володіє найбільшою за межами Росії колекцією творів Казимира Малевича, має намір відмовитися від використання терміна “Російський авангард”. Як повідомляє ВВС, тепер мистецтвознавці будуть використовувати формулювання “авангардні кола Москви та Санкт-Петербурга” або “авангардний рух царської Росії та раннього СРСР”.

Як розповіли в музеї, з середини 2022 року Стеделейк описує Малевича, який народженого в українській столиці Києві від батьків польського походження, коли місто було частиною Російської імперії. Коли це необхідно, музей вказує, що він працював у Києві, Москві, Ленінграді та Вітебську.

У розширених текстах, де є описи місця народження, роботи та смерті художників, а в деяких випадках національність, музей називатиме Малевича “українським художником”.

Подібні ревізії проводять у себе інші великі світові музеї. Музей Метрополітен у Нью-Йорку, у чиїй колекції є роботи Іллі Рєпіна, Архіпа Куїнджі та Івана Айвазовського, раніше називав цих художників росіянами. Тепер Метрополітен вказує їхню етнічну приналежність та місця роботи. У випадку з Айвазовським навіть виник невеликий скандал, бо він був етнічним вірменином, а музей спершу вказав, що він був українцем.

Російський авангард – назва новаторського мистецтва початку ХХ століття в царській і постреволюційній Росії (1910-і – 1920-і роки). Казимир Малевич був одним із його найяскравіших представників.


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