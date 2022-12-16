“Можна ще більше уповільнити процес?”, – Подоляк закликає прискорити передачу ППО

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ прискорити передавання Україні систем ППО. Свою заяву він зробив на тлі масованого ракетного удару по Україні 16 грудня.

Він наголосив, що Росія вдалась до чергового обстрілу українських міст, енергетики та житлових будинків. Подоляк розкритикував заклики деяких іноземних політиків про те, що потрібно “зберегти обличчя Володимиру Путіну”.

“Два питання: 1. Хтось іще хоче запропонувати “мирне врегулювання”, щоб дати Путіну зберегти обличчя? 2. Чи можна ще більше уповільнити процес передачі Україні ПРО, щоб “не допустити ескалації”, – написав Подоляк у Twitter.

Черговий масований ракетний удар по 🇺🇦 містах. По енергетиці, житлових будинках.

Два питання:

1. Хтось іще хоче запропонувати «мирне врегулювання», щоб дати Путіну зберегти обличчя?

2. Чи можна ще більше уповільнити процес передачі Україні ПРО, щоб «не допустити ескалації»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 16, 2022