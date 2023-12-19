Можливе часткове закриття і червоної гілки метро – Київрада

У Києві можуть частково закрити на ремонт і червону гілку метро, якщо експертиза підтвердить аварійний стан моста Метро.

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

“Якщо покаже експертиза, що міст Метро потрібно буде закривати. Зараз виділено кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт”, – сказав Вітренко.

Депутат назвав “апокаліптичним” варіант розвитку подій із закриттям мосту. Мости в Києві мають стратегічне значення, зокрема для діяльності ЗСУ. Крім того, у Києві й так не вистачає мостів для транспортного сполучення.

“Це страшна подія, яка може статися в будь-який момент”, – зазначив Вітренко.

За його словами, міст Метро перебуває в аварійному стані щонайменше два роки, проте бюджет на проведення капітального ремонту заклали тільки цього року.

“Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт”, – додав він.