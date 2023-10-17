Суспільство

МОЗ збільшив строк дії електронних рецептів

17 Жовтня 2023 21:06
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ліки, аптека

В Україні з 30 до 90 календарних днів збільшили термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

“Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними”, — вказали у відомстві.

Водночас у МОЗ підкреслили, що термін дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби, — 30 календарних днів.

“Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров’я”, — додали у міністерстві.


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