Політика

Мої заяви про західні війська в Україні були “зважені й продумані”, – Макрон

29 Лютого 2024 18:30
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Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: AP

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що “кожне слово”, яке він говорить про війну в Україні, є “зваженим”.

Про це повідомляє BFMTV.

Днями французький президент заявив, що відправка західних військ в Україну “не виключена”, підкресливши при цьому, що консенсусу з цього питання немає.

“Це досить серйозні теми. Кожне моє слово на цю тему є зваженим, продуманим і виваженим”, – заявив Макрон сьогодні.

Проте реагуючи на дану заяву французького президента, низка європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Чехію, а також Сполучені Штати Америки, категорично відкинули ідею введення наземних військ.


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