Моторошне ДТП під Харковом, одна людина загинула

Поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій загинув водій. Як повідомили правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня близько 18:40 в смт Пісочин під Харковом.

Автомобіль «ВАЗ-21104» під керуванням 33-річного чоловіка виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автівкою «Volkswagen» під керуванням 30-річного харків’янина.

На місце події виїжджали працівники поліції та бригада швидкої медичної допомоги, які констатували смерть водія «ВАЗ-21104».

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.