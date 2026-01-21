        Кримінал

        Моторошна ДТП у Харкові: автівка на смерть збила двох пішоходів

        Галина Шподарева
        21 Січня 2026 11:12
        Місце смертельної ДТП у Харкові / Фото: monitor 1654
        Місце смертельної ДТП у Харкові / Фото: monitor 1654

        У вівторок, 20 січня, близько 19:00, в Немишлянському районі Харкова водій автомобіля Opel Movano збив двох пішоходів. Від отриманих травм постраждалі померли на місці.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        За даними поліції, 44-річний водій автомобіля Opel здійснив наїзд на пішоходів на нерегульованому переході. 51-річна жінка та 50-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

        Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

        Водія автомобіля затримано в порядку статті 208 КПК України.

        Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові / Фото: monitor 1654

