Кримінал

Моторошна ДТП сталася на Хмельниччині – загинула пара молодих людей
22 Липня 2024 14:35
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За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 липня, близько 17:40 години на трасі «Стрий — Ізварине» поблизу с. Кудринці Хмельницького району.

Автомобіль «ЗАЗ Daewoo» під керуванням 21-річного водія зіткнувся з вантажівкою «Renault Premium», за кермом якої перебував 37-річний житель Вінницької області.

У результаті ДТП водій автомобіля «ЗАЗ Daewoo» та його 19-річна пасажирка, жителька с. Пасічна Хмельницького району, від отриманих травм загинули на місці події.

На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинуло двоє осіб / Фото НПУ

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.


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