Москва вимагає від посла Латвії залишити Росію

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що посол Латвії у Москві має залишити країну протягом двох тижнів. Про це було оголошено тимчасовій повіреній у справах Латвії Дації Рутке у п’ятницю, коли її викликали в російське МЗС. Раніше відомство заявляло, що посол має виїхати до 24 лютого.

У заяві російської сторони йдеться, що вона не приймає аргументи Латвії про солідарність з іншими країнами Балтії і не вважає за потрібне чекати на зазначену Ригою дату завершення послами своїх місій.

Латвія поставила терміном виїзду російського посла у Ризі 24 лютого. Рівень дипломатичних представництв Росії та Латвії буде знижено до тимчасового повіреного у справах.