Москва передумала виходити з “зернової угоди”, але рух суден заблокувала

Російські агресори заявили, що рух коридором безпеки у Чорному морі для вивезення зерна з портів України, призупинено.

“До прояснення ситуації навколо терористичної акції проти бойових кораблів і цивільних судів у м. Севастополь, рух коридором безпеки, визначеним “Чорноморською ініціативою”, призупинено”, – йдеться у заяві російського військового відомства.

Зазначається, що рух судів коридором безпеки є неприпустимим, “оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації”

Міноборони РФ також заявило, що Україна має взяти на себе додаткові зобов’язання не використовувати у військових цілях безпековий коридор в рамках “чорноморської ініціативи”.

Військове відомство нагадало, що Росія не виходить із угод з вивезення українського зерна, а призупиняє їхню дію.