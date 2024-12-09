“Москва не змогла підтримати Асада через війну в Україні” — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада стало можливим через те, що вся боєздатна російська армія зосереджена на війні проти України.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За словами президента, ситуація в Сирії наочно демонструє, чому підтримка України є критично важливою для міжнародної безпеки. Він наголосив, що світ має усвідомити значення українського спротиву в масштабах глобальної стабільності.

“Режим Асада впав не лише через активність сирійської опозиції. Це також сталося через відсутність достатньої кількості російських військ у регіоні. Уся боєздатна армія РФ воює в Україні. Це показує, що вся міць цієї псевдоімперії зосереджена проти українського народу”, — підкреслив Зеленський.

Президент також згадав про присутність російських найманців у різних куточках світу. “Ми знаємо, що в Африці діяли ‘вагнерівці’. І ми знаємо, скільки їх було знищено в Україні”, — зазначив він, додавши, що Росія намагається підтримувати прокремлівські режими на Африканському континенті через приватні військові компанії.

Зеленський наголосив, що світові лідери повинні усвідомити важливість підтримки України: “Від сили України залежить, наскільки слабкою буде армія Росії. Якщо Україна впаде, Путін повернеться до Сирії, до Африки та в інші регіони, що становлять його інтерес”.

На завершення президент підкреслив, що підтримка України є ключем до глобального успіху: “Об’єднання навколо України — це шлях до перемоги, яка об’єднує світ і гарантує безпеку всіх країн.”