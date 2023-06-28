Москва наполягає, що в Краматорську поцілила в пункт дислокації 56-ї бригади

Міністерство оборони РФ заявило, що в Краматорську «уражений пункт тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ». Про це йдеться у зведенні, оприлюдненому вдень 28 червня російським оборонним відомством.

Про те, що Росія «не завдає ударів по цивільній інфраструктурі», раніше заявив, коментуючи удар по піцерії в Краматорську, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. «Удари завдаються по обʼєктах, які так чи інакше повʼязані з військовою інфраструктурою», – твердить він.

За останніми даними, 10 людей загинули, понад 60 поранені внаслідок удару ракетою «Іскандер», здійсненого 27 червня російськими військовими по піцерії в центрі Краматорська.

Сьогодні СБУ повідомила, що затримала агента спецслужб Росії, який скоригував російський ракетний удар у Краматорську 27 червня. За даними відомства, коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ.