Московський суд заочно заарештував українку, яка облила соком посла РФ у Польщі

Басманний районний суд Москви заочно заарештував українку Ірину Земляну, яка облила буряковим соком посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва 9 травня 2022 року. Про це повідомляє “Медиазона”.
Проти Земляної порушено кримінальну справу про напад на людину, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни. Максимальне покарання за цією статтею – до 20 років позбавлення волі.
Рішення про заочний арешт суд ухвалив 4 березня. За інформацією “Медіазони”, Земляна перебуває в розшуку з листопада 2023 року. У лютому її також додали до переліку екстремістів і терористів Росфінмоніторингу.
Як зазначає видання, ні в картці розшуку, ні в записі Росфінмоніторингу, ні в суді не вказано по батькові Земляної. Фотографію для картки взято з акції у Варшаві – обличчя жінки облито буряковим соком.
9 травня 2022 року посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили фарбою на кладовищі радянських воїнів у Варшаві. Пізніше стало відомо, що це був буряковий сік. На посла напали під час пам’ятного заходу з нагоди 77-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, коли він збирався покласти вінок на кладовищі. Навколо Андрєєва зібралися люди, які кричали на його адресу “Фашисти!”.
Ірина Земляна розповідала, що після акції була змушена покинути Варшаву через “погрози з боку росіян”.