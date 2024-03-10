Московський суд заочно заарештував українку, яка облила соком посла РФ у Польщі

Басманний районний суд Москви заочно заарештував українку Ірину Земляну, яка облила буряковим соком посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва 9 травня 2022 року. Про це повідомляє “Медиазона”.

Проти Земляної порушено кримінальну справу про напад на людину, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни. Максимальне покарання за цією статтею – до 20 років позбавлення волі.

Рішення про заочний арешт суд ухвалив 4 березня. За інформацією “Медіазони”, Земляна перебуває в розшуку з листопада 2023 року. У лютому її також додали до переліку екстремістів і терористів Росфінмоніторингу.

Як зазначає видання, ні в картці розшуку, ні в записі Росфінмоніторингу, ні в суді не вказано по батькові Земляної. Фотографію для картки взято з акції у Варшаві – обличчя жінки облито буряковим соком.

Картка розшуку І.Земляної / Скріншот з сайту МВС РФ

9 травня 2022 року посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили фарбою на кладовищі радянських воїнів у Варшаві. Пізніше стало відомо, що це був буряковий сік. На посла напали під час пам’ятного заходу з нагоди 77-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, коли він збирався покласти вінок на кладовищі. Навколо Андрєєва зібралися люди, які кричали на його адресу “Фашисти!”.

Облитий соком посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв, 9 травня 2022 року / Фото ТАСС

Ірина Земляна розповідала, що після акції була змушена покинути Варшаву через “погрози з боку росіян”.